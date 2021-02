Criptovalute, Ethereum sorpassa per la prima volta i 1.700 dollari

(Teleborsa) - La valutazione della criptovalutaha superato per la prima volta, raggiungendo i massimi storici. La criptovaluta, seconda dietro solo al Bitcoin per valore di mercato, scambia a quota 1.724 dollari, in rialzo del 5,8% nelle ultime 24ore, secondo i dati di Coindesk.I continui rialzi di questi giorni, da inizio anno il suo valore è salito del 135%, sono spiegati dall'La quotazione dei future su Ethereum è previsto per lunedì, poco più di tre anni dopo la criptovaluta più famosa."La quotazione di future su ethereum su una borsa regolamentata dovrebbe servire aconsentendo agli investitori di ottenere un'esposizione alla seconda criptovaluta più importante come diversificatore di bitcoin, o semplicemente per proteggere le esposizioni esistenti di ethereum", hanno scritto gli analisti diin un nota qualche giorno fa.