Digital Asset, undicesima settimana positiva: afflussi per 2,7 miliardi dollari

(Teleborsa) - Glinel loro complesso hanno registrato, per un totale di. E' quanto emerge dal consueto report settimanale di, la principale società diinvestimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.Guardando al dato relativo al, gli afflussi sono, quando al termine di giugno avevano raggiunto i 18,3 miliardi. Questa resilienza nella domanda da parte degli investitori è stata determinata da una combinazione di fattori, in particolare dall’aumento dell’e dall’incertezza riguardo alla direzione della, gli afflussi sono provenuti, che hanno registrato 2,65 miliardi di dollari, mentre lae lahanno visto afflussi minori rispettivamente di 23 milioni e 19,8 milioni.(-13,6 milioni),(-2,3 milioni)(-2,4 milioni) hanno invece registrato lievi. Dopo i recenti rialzi dei prezzi, HongKong ha registrato deflussi costanti, che hanno totalizzato 132 milioni di dollari nel mese di giugno.ha rappresentato, attirando 2,2 miliardi di dollari. Al contrario, loha registrato ulteriori deflussi per 2,9 milioni di dollari, portando il totale da inizio anno (YTD) a 12 milioni di dollari — chiarosegnale di un sentiment che rimane saldamente positivo verso il Bitcoin.ha visto ulteriori afflussi per 429 milioni di dollari la scorsa settimana, con afflussi YTD che ora ammontano a 2,9 miliardi, riflettendo un atteggiamento ancora rialzista da parte degli investitori. Al contrario,ha registrato afflussi YTD di soli $91 milioni.