Arcidiocesi di Torino e Intesa Sanpaolo insieme per sostenere microimprese

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -hanno presentato oggie ed i lavoratori autonomi del territorio, particolarmente colpiti dalla pandemia e dall’incertezza economica. La collaborazione vuole offrire un servizio di, permettendo loro di riprogrammare un futuro lavorativo.L’iniziativa è stata presentata oggi in live streaming da, Presidente di Intesa Sanpaolo, Monsignor, Arcivescovo di Torino,, Presidente della Fondazione Don Mario Operti, e, Direttore Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo.Il progetto è coordinato dalla, "braccio operativo" dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, che rafforzerà la dotazione del, nato per cotrastare gli effetti sociali ed economici della pandemia. All’iniziativa hanno aderito tutte ledelle piccole imprese e, che svolgeranno un ruolo di divulgazione agli interessati.coincidono con il perimetro dell’Arcidiocesi di Torino:dellain provincia diin provincia diIl Gruppo Intesa Sanpaolo metterà a disposizione un numero selezionato di filiali per l'erogazione del servizio, che si concretizza in unper la valutazione dei progetti e nell'erogazione dirimborsabili in, ad ungrazie alla garanzia prestata dalla Fondazione Operti, moltiplicata da Intesa Sanpaolo.Dai datiemerge la drammatica situazione in cui versa oggi il tessuto socioeconomico piemontese:, per una spesa stimata di circa 182 milioni di euro. Numeri che si accompagnano ad un netto(174mila in meno rispetto al 2019) ed all'elevato numero di(15,1 famiglie piemontesi ogni 1.000 hanno chiesto il Reddito di emergenza)."Il lavoro è la prima emergenza sociale. Era un nodo critico già prima dello scoppio violento della pandemia; oggi lo è diventato drammaticamente", ha affermato l'Arcivescovo di Torino,, ricordando che "senza le imprese non può esistere lavoro" e che l'iniziativa vuole porsi quale "gesto concreto, complementare alle tante iniziative pubbliche e private" lancate per contrastare l'emergenza."Il dialogo di Intesa Sanpaolo con gli enti che hanno a cuore il sostegno sociale delle nostre comunità ha radici lontane", ha ricordato il Presidente di Intesa Sanpaolo,, aggiungendo "siamo orgogliosi di poter dare subito il via ad un’iniziativa congiunta molto concreta. Essere una Banca d’impatto ci permette infatti di dare ascolto e risposta ad esigenze che vanno oltre alla tradizionale attività creditizia, ma che reputiamo fondamentali per il benessere comune”.