Dulevo, al via i test su strada per la prima spazzatrice stradale a guida autonoma

(Teleborsa) -, società attiva nella pulizia commerciale, industriale e urbana, ha ottenuto, in collaborazione con ST Engineering e 800 Super Waste Management, l’approvazione dalla Land Transport Autority di Singapore a effettuare iLe prove sulle strade pubbliche di Singapore sono attualmente in corso negli orari di minor traffico, ma in modo progressivo verrà raggiunto uno stato operativo regolare in cui la spazzatrice a guida autonoma effettuerà la pulizia parallelamente al traffico quotidiano. Durante il suo utilizzo, la spazzatrice a guida autonoma vienein cui vengono determinati percorsi e tempi di pulizia e, se necessario, regolati e ottimizzati."Siamo molto felici di collaborare a un’innovazione così importante che contribuirà ae a cambiare il mondo della mobilità - ha dichiaratodi Dulevo International - Il successo del progetto dimostra ancora una volta come Dulevo rappresenti un’eccellenza non solo per l’efficacia e l’efficienza dei propri prodotti, ma anche per la capacità di portare il proprio contributo di idee, ricerca e sviluppo in complessi programmi internazionali come questo".Secondo le autorità di Singapore, il completamento con successo dei test potrebbe aprire la strada allo spiegamento pilota dei veicoli per la pulizia stradale a guida autonoma