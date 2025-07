UE testa prototipo di app per verifica dell'età per minori online

(Teleborsa) - Laha presentatoi, nonché unai sensi del Digital Services Act (DSA). Tali linee guida intendono garantire che bambini e ragazzi possano continuare a godere delle opportunità offerte dal mondo online, come l'apprendimento, la creatività e la comunicazione, riducendo al minimo i rischi a cui sono esposti online, tra cui l'esposizione a contenuti e comportamenti dannosi.La pubblicazione di questo progetto avvia una fase pilota durante la quale unae ulteriormente personalizzata in collaborazione con gli Stati membri, le piattaforme online e gli utenti finali.saranno i primi ad adottare la soluzione tecnica in vista dell'integrazione nei loro portafogli digitali nazionali o della pubblicazione di un'app nazionale personalizzata per la verifica dell'età sugli app store. Anche gli operatori del mercato possono adottare la soluzione software e svilupparla ulteriormente.Parallelamente, saranno effettuaticompresi i fornitori di contenuti per adulti. Le piattaforme online non ancora coinvolte sono invitate a partecipare al progetto pilota e alla fase di test. I test utente sono già iniziati a fine giugno e saranno ampliati con il supporto dei Centri per la sicurezza in Internet dell'UE.Il progetto sulla verifica dell'età fornisce un metodo che consente agli utenti di dimostrare di avere più di 18 anni quando accedono a contenuti per adulti co. Si basa su tecnologia open source ed è progettato per essere robusto, intuitivo, rispettoso della privacy e pienamente interoperabile con i futuri portafogli di identità digitali europei.Sarà, come l'acquisto di alcolici. Gli Stati membri possono decidere di farlo al momento della personalizzazione in base al contesto nazionale o in una fase successiva."Garantire la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi online è di fondamentale importanza per questa Commissione - ha dettoper la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia - Le linee guida sulla protezione dei minori per le piattaforme online, insieme al nuovo modello di verifica dell'età, rappresentano un enorme passo avanti in questo senso. Le piattaforme non hanno scuse per continuare a mettere a rischio i minori".