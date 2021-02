M5S, Rousseau: via libera al Governo, Draghi "vede" Palazzo Chigi

(Teleborsa) - Superato anchesulla strada che separada: dalla piattaformaarriva ilal Governo che di fatto libera le mani al Movimento Cinquestelle. Sono statii votantihe hanno espresso il loro voto: di questi ilsi espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Le urne sono rimaste aperte dalle 10 fino alle 18., ha detto il capo politico M5scommentando il voto su Rousseau. "Ilche ci hanno dato gli iscritti. Siamo pronti a metterci al lavoro e a disposizione del presidente incaricato", ha detto il capo politico M5s ringraziando"La. Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese. In uno deidella nostra storia recente, il MoVimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi", scrivecommentando il via libera M5s al governo Draghi.per andare avanti insieme. E' la conferma della grande importanza del lavoro unitario svolto dal Pd e che aiutera' Draghi a fare il governo", sottolineano fonti delA questo punto, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, il Presidente incaricato potrebbe recarsi al Quirinale domani in tarda mattinata o nel primo pomeriggio per sciogliere la riserva e comunicare la lista dei Ministri. Giuramento previsto per il giorno successivo, sabato 13 febbraio con l'Italia pronta ad archiviareper aprire ufficialmente quella dichiamato a guidare il Paese in uno dei