SACE, Intesa Sanpaolo e UniCredit sostengono crescita di Goglio

(Teleborsa) - Uncomplessivi erogati da(15 milioni ciascuno) e garantiti, in poche ore e digitalmente, daattraverso Garanzia Italia, azienda italiana leader nel settore dell'imballaggio flessibile.Le risorse rinvenienti i finanziamenti saranno, con unche consentano una maggiore efficienza ed un minore impatto ambientale, nonché per incrementare la presenza del gruppo sui mercati esteri."L'impegno nell’attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nella costante innovazione oltreché nei prodotti, anche degli impianti produttivi e dei processi, sono da sempre caratteristiche distintive del Gruppo Goglio – dichiara–. In un momento di forte discontinuità come l’attuale, determinato dall'emergenza sanitaria sviluppatasi a livello mondiale, siamo convinti che si debba avere il coraggio di continuare ad investire, per presentarsi pronti all’appuntamento con la ripresa". Il gruppo continua inoltre a puntare molto sull'Italia, dove saranno realizzati oltre la metà degli investimenti previsti per il prossimo quadriennio.