Triboo continua il programma di buy back

Triboo

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 febbraio e il 12 febbraio 2021,alper un controvalore complessivo di 10.455 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2020.A seguito degli acquisti e degli utilizzi effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 12 febbraio 2021, l'azienda detiene n. 367.528 azioni proprie, pari all’1,279% del capitale sociale.A Piazza Affari giornata fiacca per la Digital Transformation Factory, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,46%.