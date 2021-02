Consob, in relazioni gestione tenere conto di interruzione misure di sostegno all’economia

(Teleborsa) - Laha pubblicato un richiamo di attenzione per sollecitare le imprese quotate, in occasione della predisposizione dei bilanci 2020, asugli obiettivi e sui rischi d’impresa derivanti dalla pandemia, dall’utilizzo delle misure di sostegno all’economia e dalla loro eventuale interruzione.Su questi aspetti, sottolinea l'authority, devono essere, dando particolare evidenza alla descrizione dell’in risposta alla pandemia e delle azioni che le imprese hanno adottato e intendono adottare per affrontare l'incertezza a breve e medio termine.Inoltre, inello svolgimento delle procedure di audit devono prestare particolare attenzione agli impatti che possono derivare dalle incertezze connesse agli effetti della pandemia e al venir meno delle misure di sostegno all’economia, "tali dainsito nelle valutazioni di bilancio", sottolinea l'authority.I responsabili della/ammissione alle negoziazioni devono riportare informazioni aggiornate in merito ai piani aziendali e agli impatti sulla dinamica gestionale prospettica derivanti dalla riacutizzazione/prosecuzione della pandemia, indicando - nell’ambito delle assunzioni sottostanti all’aggiornamento del piano - le