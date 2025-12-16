Milano 16:02
44.121 +0,01%
Nasdaq 16:02
25.113 +0,18%
Dow Jones 16:02
48.321 -0,20%
Londra 16:02
9.669 -0,85%
Francoforte 16:02
24.098 -0,54%

Ratti interrompe le comunicazioni trimestrali: priorità al rafforzamento industriale e commerciale

Finanza
Ratti interrompe le comunicazioni trimestrali: priorità al rafforzamento industriale e commerciale
(Teleborsa) - Ratti rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’interruzione delle comunicazioni al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive riferite al primo e al terzo trimestre di ciascun esercizio, con efficacia a partire dal prossimo esercizio 2026, in applicazione di quanto stabilito ai sensi dell’art. 82-ter, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob.

Il CdA, si legge in una nota, ha motivato la decisione "al fine di consentire alla Società di concentrare maggiori risorse sul rilancio industriale e commerciale del Gruppo in un’ottica di rafforzamento della posizione di mercato, nonché per preservare e sostenere la competitività dell’azienda".
Condividi
```