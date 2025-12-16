Ratti interrompe le comunicazioni trimestrali: priorità al rafforzamento industriale e commerciale

Ratti

(Teleborsa) -rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’interruzione delle comunicazioni al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive riferite al primo e al terzo trimestre di ciascun esercizio, con efficacia a partire dal prossimo esercizio 2026, in applicazione di quanto stabilito ai sensi dell’art. 82-ter, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob.Il CdA, si legge in una nota, ha motivato la decisione "al fine di consentire alla Società di concentrare maggiori risorse sul rilancio industriale e commerciale del Gruppo in un’ottica di rafforzamento della posizione di mercato, nonché per preservare e sostenere la competitività dell’azienda".