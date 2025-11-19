Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 19:49
24.531 +0,11%
Dow Jones 19:49
46.035 -0,12%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: andamento negativo per Salesforce

Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta con una perdita del 2,50%.
