Milano
17:35
42.651
-0,44%
Nasdaq
19:49
24.531
+0,11%
Dow Jones
19:49
46.035
-0,12%
Londra
17:35
9.507
-0,47%
Francoforte
17:35
23.163
-0,08%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 20.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: andamento negativo per Salesforce
New York: andamento negativo per Salesforce
Migliori e peggiori
,
In breve
19 novembre 2025 - 18.00
Pressione sul
fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che tratta con una perdita del 2,50%.
Condividi
Leggi anche
New York: movimento negativo per Salesforce
New York: andamento rialzista per Salesforce
New York: rosso per Salesforce
New York: in bella mostra Salesforce
Titoli e Indici
Salesforce
-2,43%
Altre notizie
Crolla a New York Salesforce
Salesforce scambia in rosso a New York
New York: spinge in avanti Salesforce
New York: giornata depressa per Salesforce
New York: allunga il passo Salesforce
New York: exploit di Salesforce
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto