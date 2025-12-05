India, la banca centrale interviene con taglio tassi e misure di sostegno

(Teleborsa) - La(RBI) ha tagliato il suo tasso repo di riferimento di 25 punti base, lasciando aperta la porta a ulteriori allentamenti. La decisione, presa all’unanimità dal comitato di politica monetaria, si accompagna a misure straordinarie di sostegno alla liquidità bancaria per un totale di circa 16 miliardi di dollari.Laè sotto pressione a causa deiche stanno ampliando il deficit commerciale e spingendo la rupia a un minimo storico. Per contrastare i venti contrari globali, il governo di Narendra Modi ha accelerato le riforme interne, riducendo le imposte sui consumi, modificando le regole sul lavoro e alleggerendo la regolamentazione del settorefinanziario.Dal febbraio 2025 la RBI ha tagliato i tassi di 125 punti base, il ciclo di allentamento più incisivo dal 2019. Dopo una pausa ad agosto e ottobre, l’istituto centrale torna ora a intervenire, mantenendo una posizione “neutrale” che lascia spazio a ulteriori riduzioni.Oltre al taglio dei tassi, la RBI ha annunciato(11,14 miliardi di dollari) e swap in valuta estera per altri 5 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rafforzare la liquidità del sistema bancario e accelerare la trasmissione dei tassi più bassi.Ilha definito l'attuale fase come un “raro periodo Goldilocks”: forte crescita accompagnata da rapida disinflazione, che ha portato l’inflazione sotto la soglia minima di tolleranza della banca centrale. “Esiste spazio di manovra per sostenere la crescita”, ha sottolineato.Secondo, non si intravedono segnali di surriscaldamento e ci sarebbe margine per un ulteriore taglio di 25 punti base nel corso del ciclo, con inflazione attesa su livelli contenuti.