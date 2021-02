Edison, perfeziona acquisizione 70% di E2i Energie Speciali

Edison

(Teleborsa) -ha perfezionato oggi l’accordo firmato lo scorso 14 gennaio 2021 con F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture per rilevare il 70% di E2i Energie Speciali, società leader nel settore eolico in Italia già consolidata da Edison che deteneva la restante quota del 30%, risolvendo dunque la partnership avviata nel 2014.Con il closing dell’operazione - spiega una nota -con un parco rinnovabili di una capacità installata di 1 GW1."E’ una, che è impegnata a incrementare la propria quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e a guidare la transizione energetica in Italia, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e il Green Deal europeo – commenta-. Con questa operazione saremo in grado di valorizzare appieno le sinergie derivanti da una presenza integrata lungo l’intera filiera delle rinnovabili e accelerare il nostro piano di investimenti".E2i Energie Speciali ha un portafoglio impianti composto da 38 campi eolici per una capacità installata di 706 MW, cui si aggiungono 4 progetti di nuovo eolico per 74 MW, e 3 impianti fotovoltaici di piccola taglia. La società opera in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia e produce circa 1 TWh di energia elettrica all’anno, pari al consumo medio annuo di 370.000 famiglie.