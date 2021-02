Scuola, presidi: "Obiettivo tornare in classe al 100% ma ora molto difficile"

(Teleborsa) -, ma il problema è se oggi sia possibile, dal momento che la. Lo ha affermato il presidente dell'Associazione nazionale presidi,li, a Sky Tg24, aggiungendo "le varianti si stanno diffondendo nella popolazione, credo si tratti di 1 caso su 5, e quindi, soprattutto nelle aule dove ci sono ragazzi e docenti, ci vuole unache deve essere monitorata"."L'anno prossimo - ha assicurato - dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe, anche per questper la scuola".Giannelli ha parlato anche della, affermando chesulla sua, maed è opportuno un"oggettivo, scientifico" da parte, anche a settembre, che serva anche ad attuare un piano di recupero "mirato"."L'Invasi - ha ricordato - è l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, è preposto proprio a questo, in passato è stato oggetto di pregiudizio. Non si devono valutare gli studenti ma i test Invalsi sono una sorta di diagnostica, come una tac o una ecografia, sono indispensabili per capire lo stato della scuola come periodicamente andiamo dal medico"., già prima della pandemia c'era un forte divario. Ritengo si debba partire da lì perché la pandemia ha acuito situazioni che già esistevano", ha concluso Giannelli, ribadendo la necessità di fare una "rilevazione per capire dove le competenze sono carenti".