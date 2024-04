OVS, Equita: spazio per rerating rispetto a valutazioni molto compresse

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, in una giornata negativa per l'intero mercato, ha. Lo affermano gli analisti di, che hanno un rating Buy e un target price di 3,10 euro per azione, dopo la call della società con la comunità finanziaria.In merito a, sono stati fatti commenti dettagliati sul potenziale upside rispetto agli attuali 100 milioni di euro di vendite con EBITDA molto limitato, grazie al miglioramento del mix di prodotto, da alcune sinergie di costo, dall'apertura di nuovi negozi (a partire dal 2025 o anche 2H24) principalmente in franchising, con l'obiettivo di portare l'EBITDA sopra i 20 milioni di euro in 3 anni.Per quanto riguarda i, i vertici si sono detti molto soddisfatti dalla performance dei progetti relativi a beauty, sport, accessori, non entusiasti dai risultati di(necessità di rivedere le condizioni o non interessati a spingere il progetto). Stefanel è al di sotto delle aspettative nel 2023, ed è stato nominato nuovo responsabile del prodotto che ha messo a punto la collezione A/I 2024.ora è a 100 milioni di euro di vendite, con un forte momentum sia nel segmento uomo che donna. I negozi aperti all'estero hanno suscitato l'interesse (come da obiettivo) dei buyer dei department stores, consentendo al brand di entrare in Galerie Lafayette a Parigi e Lione e di avviare discussioni per El Corte Ingles e negli USA.