La Scuola a scuola di Intelligenza Artificiale alla Luiss

(Teleborsa) - Si è concluso oggi allail ciclo di incontri dedicati all’nella scuola, che ha visto più di ottanta professori dei licei romani Avogadro, Giulio Cesare, Lucrezio Caro, Righi e Visconti tornare studenti sui banchi dell’Università. Obiettivo:per rinnovare le metodologie didattiche e fornire in classe contenuti al passo con la rivoluzione delle nuove tecnologie come ChatGpt, già diffuse e utilizzate dai propri allievi.Il progetto "" si è sviluppato in un ciclo di lezioni a cadenza mensile, tenute dai professori dell’Ateneo tra i più esperti in materia: Irene Finocchi, Giuseppe Italiano, Pietro Falletta e Antonio Punzi, coordinati da LawLab - Laboratorio Luiss sul diritto del digitale e dall’Ufficio Orientamento dell’Università. Durante questi incontri di approfondimento sul rapporto tra AI e apprendimento, i docenti/studenti hanno ricevuto una panoramica non solo sui principali meccanismi e applicazioni dell'IA, ma anche sui suoi potenziali rischi: dalla protezione dei dati personali al cyberbullismo e alle fake news.L’appuntamento finale è stato, inoltre, l’occasione per consegnare agli insegnanti che hanno partecipato all’iniziativa, un vero e proprio "da utilizzare nella didattica del futuro a cura dei ricercatori del Centro V. Bachelet.