MicroStrategy, prestito da 600 milioni di dollari per acquistare bitcoin

(Teleborsa) -, società di Business Intelligence e Analytics, ha annunciato che intendeattraverso la vendita privata di obbligazioni convertibili. Con questa emissione arriva a 900 milioni di dollari il debito totale contratto per comprare la più popolare delle criptovalute.La società è stata uno deiche, supportando l'aumento del bitcoin con ingenti acquisti, ha segnalato che il rally del secondo semestre 2020 era diverso da quello del 2017, ovvero sostenuto da investitori istituzionali e aziende note. Il CEO di MicroStrategy,è uno dei più convinti sostenitori del bitcoin tra i grandi businessmen americani, alla pari del fondatore di Tesla Elon Musk.Secondo un calcolo Reuters, la partecipazione in bitcoin di MicroStrategy è valutata a circa, sulla base del prezzo di mercoledì di 51,721 dollari.Lasopra i 50.000 dollari è stata sostenuta, nelle ultime settimane, dalle operazioni di grandi aziende come, che ha comprato 1,5 miliardi di dollari in criptovaluta,