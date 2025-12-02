Digital Assets, sentiment si rischiara: afflussi per poco più di 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Gli asset digitali
hanno registrato afflussi per un totale di 1,07 miliardi di dollari
la scorsa settimana, segnando un’inversione del
sentiment, dopo quattro settimane negative
, che hanno accumulato deflussi per 5,7 miliardi
. E' quanto emerge dal consueto report settimanale di CoinShares
, principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.
Il miglioramento del sentiment segue i commenti
del membro del FOMC (Federal Open Market Committee) John Williams
, secondo cui l’attuale politica monetaria è già sufficientemente restrittiva, rafforzando le aspettative di un possibile taglio dei tassi
già questo
mese.
I volumi
di scambio negli ETP su asset digitali, durante la settimana sono stati contenuti
(24 miliardi di dollari), probabilmente a causa del giorno del Ringraziamento
, e in netto contrasto con la settimana precedente, che aveva registrato i volumi più elevati di
sempre a 56 miliardi di dollari.
Nonostante la festività, gli Stati Uniti
hanno registrato afflussi per un totale di 994 milioni
di dollari la scorsa settimana, con flussi significativi anche da Canada
(97,6 milioni usd) e Svizzera (23,6 milioni usd). Al contrario, la Germania è stata uno dei pochi Paesi a registrare deflussi, per un totale di 57,3 milioni usd.Bitcoin
ha registrato afflussi per 464 milioni
di dollari, con gli investitori che hanno invertito il trend di scommesse su ulteriori cali, come indicato dai deflussi per 1,9 milioni dagli ETP su short-Bitcoin
.
Anche Ethereum
ha beneficiato del miglioramento del sentiment, con afflussi per 309 milioni. XRP
ha registrato i maggiori afflussi settimanali di sempre, per un totale di 289 milioni di dollari; gli afflussi delle ultime sei settimane rappresentano il 29% delle
masse in gestione (AuM), probabilmente in relazione ai recenti lanci di ETF
negli Stati Uniti. Al contrario, Cardano
ha registrato deflussi per 19,3 milioni, pari al 23% delle sue masse in gestione.(Foto: Kanchanara on Unsplash)