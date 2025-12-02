Digital Assets, sentiment si rischiara: afflussi per poco più di 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Glihanno registratola scorsa settimana, segnando un’inversione delsentiment, dopo, che hanno accumulato. E' quanto emerge dal consueto report settimanale di, principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.Il miglioramento del sentimentdel membro del FOMC (Federal Open Market Committee), secondo cui l’attuale politica monetaria è già sufficientemente restrittiva, rafforzando legià questomese.di scambio negli ETP su asset digitali, durante la settimana sono stati(24 miliardi di dollari), probabilmente a causa del giorno del, e in netto contrasto con la settimana precedente, che aveva registrato i volumi più elevati disempre a 56 miliardi di dollari.Nonostante la festività, glihanno registratodi dollari la scorsa settimana, con flussi significativi anche da(97,6 milioni usd) e Svizzera (23,6 milioni usd). Al contrario, la Germania è stata uno dei pochi Paesi a registrare deflussi, per un totale di 57,3 milioni usd.ha registratodi dollari, con gli investitori che hanno invertito il trend di scommesse su ulteriori cali, come indicato daiAncheha beneficiato del miglioramento del sentiment, con afflussi per 309 milioni.ha registrato i maggiori afflussi settimanali di sempre, per un totale di 289 milioni di dollari; gli afflussi delle ultime sei settimane rappresentano il 29% dellemasse in gestione (AuM), probabilmente in relazione ai recentinegli Stati Uniti. Al contrario,ha registrato deflussi per 19,3 milioni, pari al 23% delle sue masse in gestione.