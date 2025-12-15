Ethereum guida la ripresa degli afflussi negli asset digitali

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato afflussi per un totale di 864 milioni di dollari. Si tratta della terza settimana di afflussi, sintomo di una base di investitori prudente ma sempre più ottimista. E' quanto emerge dal consueto report settimanale di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency. Nonostante il recente taglio dei tassi di interesse da parte dellastatunitense, spiega l'analista James Butterfill, Head of Research di CoinShares, l’andamento delle quotazioni è rimasto stabile, con le sedute di mercato successive al taglio che hanno mostrato un sentiment misto e flussi disomogenei.ha registrato afflussi per 338 milioni di dollari la scorsa settimana, portando gli afflussi da inizio anno a $13,3 miliardi, in aumento del 148% rispetto al 2024. Gli afflussi surestano più contenuti, a $3,5 miliardi YTD, ma rappresentano comunque un incremento di dieci volte rispetto al 2024.ha attirato afflussi per 522 milioni di dollari, mentre lo short-Bitcoin ha continuato a registrare deflussi per $1,8 milioni, segnalando un recupero del sentiment. Nonostante ciò, Bitcoin resta relativamente indietro quest’anno, con afflussi YTD pari a $27,7 miliardi, rispetto ai $41 miliardi del 2024.hanno registrato afflussi rispettivamente di 5,9 milioni e 4,1 milioni di dollari la scorsa settimana, mentre Hyperliquid ha segnato deflussi per $14,1 milioni., il sentiment più forte è stato osservato negli Stati Uniti, che la scorsa settimana hanno registrato 796 milioni di dollari di afflussi. Afflussi sono stati rilevati anche in Germania ($68,6 milioni) e in Canada ($26,8 milioni). Questi tre Paesi hanno dominato i flussi nel corso dell’anno, rappresentando il 98,6% degli afflussi da inizio anno (YTD).