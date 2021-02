Petrolio in corsa verso i 61 dollari. Clima artico e OPEC bilanciano effetti

Light crude

(Teleborsa) -e, dopo aver, si rafforza oltre questo livello anche sull'attesa di possibili, a causa del clima artico che ha colpito il Sud. E proprio il freddo che ha colpito gli Stati Uniti dovrebbe aver aumentato la domanda di riscaldamento, creando una situazione di tensione sul mercato.Gli analisti di Citigroup hanno stimato una riduzione di produzione died una perdita di produzione complessiva di circa 16 milioni di barili fino all'inizio di marzo.A controbilanciare questo effettodecisi lo scorso inverno in occasione della prossima riunione che si terrà nel mese di aprile. In particolare, l'Arabia Saudita, che ha volontariamente tagliato la sua produzione di 1 milione di barili fino al prossimo mese di marzo, potrebbe gradualmente tornare ad aumentare l'offerta di greggio sul mercato.Il future sulamericano scambia al Nymex in rialzo dell'1,40% a 60,89 dollari al barile, mentre ilsegna a Londra un prezzo di 64,39 dollari/barile, in vantaggio dell'1,64%.Con ", potremmo trovarci di fronte a una significativa carenza per un certo numero di giorni, che ridurrà ulteriormente l'offerta in un momento in cui è già stata limitata e la domanda dovrebbe tornare a crescere", ha scritto in una nota Craig Erlam, analista di di OANDA."Questo è un problema a breve termine, motivo per cui non stiamo assistendo a un impatto più significativo sul prezzo del petrolio, che sta iniziando a mostrare segni di essere troppo comprato - ha aggiunto Erlam - Questo non dovrebbe costituire un grande shock dopo un rally del 70% dall'inizio di novembre. Viene ora scontato molto ottimismo sulla ripresa economica, quindi il".