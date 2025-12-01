Milano 11:53
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo del 4,24%.

Il quadro di medio periodo del greggio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 64,18. Primo supporto individuato a 61,41. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 66,95.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
