Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Seduta debole per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 64.

Il quadro tecnico di breve periodo del greggio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65,18. Rischio di discesa fino a 62,76 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 67,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
