Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Seduta debole per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 64.
Il quadro tecnico di breve periodo del greggio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 65,18. Rischio di discesa fino a 62,76 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 67,6.
