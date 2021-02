Prevalgono le vendite per il comparto beni industriali a Milano (-1,43%), in forte calo Fidia

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Nexi

Interpump

Prysmian

media capitalizzazione

Cerved Group

Zignago Vetro

Datalogic

bassa capitalizzazione

Fidia

D'Amico

Cembre

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha avviato la seduta a 36.421,5, in discesa di 525 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 1.035, dopo aver avviato la seduta a 1.036.Tra le azioni più importanti del comparto beni industriali di Milano, a picco, che presenta un pessimo -3,52%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,80%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,68%.In caduta libera, che affonda del 3,42%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,18 punti percentuali.