Andamento sostenuto per l'indice dei beni personali italiano (+4,31%), slancio per Bialetti

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 100.661,1 e sta trattando a 102.414,2, balzando del 4,31% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 1.257 dopo un avvio a quota 1.245.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,72%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,65% sui valori precedenti.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,42%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,28%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,94%.Decolla, con un importante progresso del 2,32%.avanza dell'1,67%.