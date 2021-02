Coronavirus in Italia, cresce tasso positività. ONU insiste su piano globale vaccini

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dii, tra molecolari e antigenici con il tasso di positività che sale a. I morti sono, i guariti sono 10.335. Aumentano sia i ricoveri nei reparti Covid (+351) che in terapia intensiva (+24). Questi i dati del bollettino quotidiano di oggi, lunedì 22 febbraio diffusi dal ministero della Salute stando al quale laAl via, intanto, il primo marzo la campagna di screening che consente aglidellapossibilità di sottoporsia tamponi molecolari per la diagnosi di Covid. L'iniziativa è stata messa in campo con l'inizio del secondo semestre dell'anno accademico 2020-2021, e coincide con un maggiorIlnel frattempo, ha annunciato un piano di uscita graduale dal lockdown duro in cui si trova ora. Ad annunciarlo il premier britannico Boris Johnson che ha spiegato che si tratta di quattro tappe che il Paese affronterà nelle prossime settimane fino a giungo. La prima sarà la riapertura delle scuole l'8 marzo e qualche limitatissimo allentamento delle restrizioni sociali fra l'8 e il 29, quindi alleggerimenti più estesi il 12 aprile e il 17 maggio, infine ci sarà un previsto superamento generale delle misure il 21 giugno. Indicate inoltre quattro condizioni sul contenimento della pandemia e della varianti che andranno verificate prima di ogni tappa affinchéIl segretario generale dell'Onu,nel suo intervento alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Ue, ha fatto appello a unper mettere assieme tutti coloro che hanno potere e capacità per"Dobbiamo iniziare a pensare alle vaccinazioni anti-Covid. Sarebbe inaccettabile pensare che solodelle vaccinazioni nel mondo come oggi avviene. Non solo è iniquo ma è anche pericoloso", ha detto.