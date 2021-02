Lavoro, Osservatorio CNA: "La paura congela l’artigianato nel 2020"

(Teleborsa) - Le conseguenze socio-economiche dell'emergenza sanitaria colpiscono anche il lavoro artigiano. A fine dicembre 2020 allo stock del 2019con. È quanto emerge dall'curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza mensilmente le tendenze dell'occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole dal dicembre 2014, all'inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato del lavoro italiano.Nonostante la diminuzione complessiva, l'– rileva l'Osservatorio lavoro CNA – ha sostanzialmente resistito allo tsunami Covid-19, registrando un, superiore al 2,5% annuo. Un dato influenzato dalle misure a sostegno del reddito e a difesa dell'occupazione, quali cassa integrazione e divieto di licenziamento.Il combinato disposto di crisi economica e misure di sostegno all'occupazione – si legge nel Rapporto – ha determinato una brusca interruzione nell'avvicendamento sui posti di lavoro. Nel 2020 i tassi di assunzione e di cessazione sono stati i più bassi degli ultimi quattro anni. Se da un lato la crisi economica ha frenato le, dall'altro il blocco dei licenziamenti ha prodotto una. In entrata e in uscita le posizioni permanenti sono rimaste "congelate". Maggiore mobilità, viceversa, è stata registrata nelle tipologie contrattuali a termine, utilizzate per fare fronte alle necessità temporanee.Una situazione definita dalla CNA "pericolosamente sospesa" che potrà volgere al meglio a condizione che, nei prossimi mesi, si realizzi su una solida ripresa della domanda, possibile solo con il successo della campagna vaccinale. "Al contrario, tanti artigiani e piccole imprese –conclude la Confederazione – si troverebbero nella dolorosa condizione di dover ridurre gli organici, se non addirittura di essere costretti a cessare la stessa attività".