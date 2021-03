Mercato immobiliare affonda nel 2° trimestre 2020. Giù anche mutui casa

(Teleborsa) -, un periodo fortemente condizionato dalladallepredisposte dal governo per affrontare l'emergenza, che hanno pesantemente limitato la stipula delle convenzioni notarili di compravendita e delle altre convenzioni relative ai trasferimenti di proprietà. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Nei primi due trimestri dell'anno si registra unrispetto al trimestre precedente. Le compravendite si attestano a, evidenziando anche una, ed a, pari ad un. In particolare, la variazione tendenziale del secondo trimestre è pari a -"La consistente diminuzione - rileva l'Istat - si presenta improvvisamente nel primo trimestre 2020, dopo cinque trimestri consecutivi nei quali l’indice aveva superato i valori medi del 2010".Nel 2° trimestre,stipulate riguarda trasferimenti di proprietà d(142.265), il 4,7% quelle a uso economico (7.002) e lo 0,3% le convenzioni a uso speciale e multiproprietà (497).La diminuzione tendenzialesia per l’abitativo (Isole -38,8%, Sud -34,9%, Centro -30,8%, Nord-ovest -30,5% e Nord-est -23,5%; piccoli e grandi centri: -31,6% e -29,0%) sia per l’economico (Isole -42,5%, Nord-ovest -39,9%, Centro -39,0%, Sud -38,0% e Nord-est -31,9%; grandi e piccole città: -38,3% e -37,6%).: nel secondo trimestre le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (84.284), accentuando il calo congiunturale e tendenziale del I trimestre (rispettivamente -9,9% e -14,0%).La flessionesia su base congiunturale (Centro -22,5% Sud -14,9% Isole -12,8% Nord-est -6,8% e Nord-ovest -5,3%) sia su base annua (Isole -30,2% Isole -26,6% Centro -22,0% Nord-ovest -20,3% Nord-est -14,7%; piccoli e grandi centri: rispettivamente -24,0% e -16,8%).