Brembo, conti 2020: utile di 136,5 milioni. Proposto dividendo

Brembo

(Teleborsa) -, azienda italiana leader nella produzione di impianti frenanti e quotata a Piazza Affari, ha registrato un fatturato in crescita del 4,5% a 648,7 milioni di euro nel, un EBITDA a quota 121,6 milioni (18,7% dei ricavi) e undi euro, in crescita del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2019.Questi numeri portano il fatturato dell'intero anno a quota 2,2 miliardi di euro, in calo del 14,8% sul 2019, l'EBITDA a 388,7 milioni (17,6% dei ricavi) e l'. Nel corso del 2020, Brembo ha effettuato investimenti per 187,8 milioni di euro. "Particolarmente incoraggianti sono le performance dell’ultimo trimestre - ha commentato il- i principali mercati in cui operiamo mostrano segnali di ripresa, in particolare la Cina e l’India che crescono a doppia cifra".Il Cda ha deliberato di proporre all'assemblea unper ognuna delle azioni ordinarie. Per quanto riguarda le prospettive per l'anno in corso, "il livello degli ordinativi e lacon cui abbiamo iniziato l’anno ci rendono ottimisti per il 2021, nonostante permanga l’incertezza sul fronte degli sviluppi della pandemia", ha scritto l'azienda in una nota.