ABTG, nel 2023 ebitda e ricavi in crescita a doppia cifra

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) -(ABTG), leader in Italia nel digital financial & business training, ha chiuso l'esercizio 2023 con un totalepari a 19,5 milioni in crescita del 23% rispetto all’esercizio precedente, quest’ultimo pari a 15,8 milioni.L’ EBITDA consolidato si attesta a 3,3 milioni, pari al 17% del Totale Ricavi, rispetto a 2,5 milioni nell’esercizio 2022, pari al 17% del Totale Ricavi 2022, evidenziando un aumento complessivo del 35%, dovuto principalmente ad un miglioramento del business ed ad uncontenimento dei costi legato al proseguo dell’efficientamento dei costi di struttura.L’consolidato è pari a 1 milione, mentre nello stesso periodo dell’esercizio precedente era pari a 0,5 milioni negativi.Ilconsolidato è pari a 0,5 milioni, contro un risultato di 0,6 milioni negativi dell’esercizio precedente.Migliora significativamente la(PFN) a 1,8 milioni (cash positive), rispetto ad un valore di 0,8 milione dell’esercizio precedente.pari a Euro 0,076 P.A. pari al 95% dell’utile netto della ABTG S.p.A. ed al 82% dell’utile netto consolidato.