Pandemia, nuova ondata di poveri: subito interventi mirati e duraturi

(Teleborsa) - Nell’anno della pandemia,che tocca il record dalE sedi molte famiglie italiane è piuttostoormai da mesi, ora arrivano anche i dati a scattare unache inquadra glidel Secondo le stime preliminari dell'ISTAT, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltrei (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossiain più rispetto all'anno precedente).Il Segretario Generale della Cisl,parlando dichiedea lavoratori e pensionati". Non solo: "Ildeve servire anche a combattere leFiltraanche dal commento dell'. "Si tratta di uni, infatti, valori così elevati per la povertà assoluta dall'inizio delle serie iniziate nel 2005, ossia è ilafferma il Presidente Massimiliano Dona.tutti i precedenti primati. Per lecon oltre 2 milioni si è superato il record precedente di 1 milione e 822 mila del 2018, così come in termini percentuali si è sorpassato il 7% del 2018. Quanto agli individui, con i 5 milioni e 600 mila circa si è stracciato il primo posto del 2017, con 5 milioni e 58 mila, mentre con il 9,4% di individui si è andati ben oltre l'8,4% del 2017 e del 2018" prosegue Dona per il quale serve "una rSulla stessa linea"Sono ai dati sulla povertà diffusi oggi dall’Istat, che fotografano una situazione di forte impoverimento delle famiglie nel nostro Paese".La pandemia - si legge nella nota - "ha inciso ino, azzerando iregistrati nel 2019, anno in cui, ", si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie (e di individui) in povertà assoluta, pur rimanendo su valor", riporta la nota dell’Istat. La vera sfida è rilanciare il sistema economico mettendo in primo piano la lotta alle"In tale ottica è indispensabile avviare una, in grado di rilanciare l’occupazione e un nuovo modello di sviluppo improntato alla sostenibilità sociale, oltre che ambientale", afferma il PresidenteAnche ilparla di"."I numeri sono peggiori delle aspettative, e dimostrano comeabbia influito sulle tasche delle famiglie impoverendo una consistente fetta di popolazione – spiega il presidente– I dati sulla povertà sono addirittura peggiori di quelli registrati in Italia a seguito della crisi economica: rispetto al 2010, il numero di famiglie povere è passato da 1,1 milioni (4,6% del totale) a oltre 2 milioni (7,7% del totale). Questo significa che in 10 anni il numero di individui in condizione di povertà assoluta passa da 3,1 milioni a 5,6 milioni, con un incremento pari a +2,5 milioni di cittadini poveri”."La nuova ondata di povertà che si registra in Italia– prosegue Rienzi – Il Governo Draghi deve intervenire con urgenza per sostenere i redditi delle famiglie e la spesa e adottare misure in grado di rilanciare i".