Autostrade per l'Italia, A14: apre al traffico nuova galleria Colle Marino

(Teleborsa) -situata tra gli svincoli di Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi della A14 Bologna Taranto. Si è concluso infatti nei tempi previsti l’importante programma di lavorazioni, uno dei più imponenti a livello nazionale portato avanti da Autostrade per l’Italia nell’ambito del piano di ammodernamento delle gallerie dell’intera rete in gestione. Il fornice nord della galleria, lungo circa 1 km, è stato oggetto di un duplice programma di interventi, quali la rigenerazione strutturale e il potenziamento impiantistico, in linea con quanto previsto dalla normativa europea e dalle Linee Guida ministeriali.Per attuare l’intervento di ammodernamento, portato avanti dalle maestranze di Amplia, società di costruzioni del Gruppo Aspi, è stata abbassata la quota dellaed è stato introdotto un sistema di impermeabilizzazione della calotta, tecnologia quest’ultima non ancora in uso nei primi anni ’70 del secolo scorso, epoca di costruzione dell’opera. Un piano complesso che, con un investimento di oltre 35 milioni di euro, consente di allungare la vita utile dell’opera di altri 50 anni.in linea con i più moderni approcci ingegneristici che affidano alle gallerie di nuova costruzione non solo una funzione puramente trasportistica di attraversamento di rilievi montuosi, ma le rendono delle vere e proprie arterie tecnologiche per garantire una fruizione in piena sicurezza da parte degli utenti. A titolo di esempio basti ricordare che la nuova Colle Marino è corredata da un impianto di illuminazione permanente e rinforzo a LED, da sensoristica per la gestione dei principi di incendi, da un impianto di telecamere a circuito chiuso costituito da 10 telecamere intelligenti ad alta risoluzione e di nicchie SOS posizionate a 250 metri di distanza. Tutta la gestione impiantistica è effettuata dalla Direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia attraverso un apposito sistema di controllo e rilevazione remotizzato.Questa mattina, una delegazione composta tra gli altri dall’Assessore alle infrastrutture e ai Trasporti della regione Abruzzo, Umberto d’Annuntiis, e da una rappresentanza di Sindaci del territorio e dai rappresentanti di ASPI, ha potuto visitare in anteprima la nuova infrastruttura, frutto del vasto programma di interventi che Autostrade per l’Italia sta portando avanti in A14.che si distingue per caratteristiche orografiche complesse, Aspi ha infatti avviato un piano di ammodernamento su circa 10 i km di gallerie, oggi arrivato a circa il 60% di avanzamento. Per le gallerie oggetto di potenziamento impiantistico, invece, su circa 15 km sono stati realizzati interventi pari a quasi il 95%, con il completamento definitivo previsto entro il 2025.Il cronoprogramma delle lavorazioni, in linea con il calendario concordato con le Istituzioni territoriali, e sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede delle ampie finestre di sospensioni al fine di agevolare i flussi di traffico nei periodi di maggiore intensità. Si ricorda infatti che a partire dalla mattina del 24 aprile, con la riapertura della galleria Colle Marino nord, parte inoltre un nuovo periodo di sospensione dei cantieri, attivo fino al 6 maggio. Le attività previste nell’ambito del piano di