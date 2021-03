Commercio: Saldi flop, volano discount

(Teleborsa) - Secondo i dati Istat resi noti oggi, a gennaio lescendono delrispetto a dicembre e delParla di ", nonostante i saldi" l'Unione Nazionale Consumatori. "Anche se per la variazione congiunturale i dati sono destagionalizzati, ossia depurati della componente stagionale e degli effetti di calendario - si legge nella nota ufficiale -come riprova il confronto con gennaio 2020, basato su quelli grezzi: le vendite non alimentari segnano un tracollo del 15,5% " afferma il Presidente. "Per non parlare delche registrano una caduta annua delmentre l'abbigliamento si colloca al secondo posto di questa non edificante classifica con una flessione del 33%.prosegue Dona per il quale "ladel Paese sono le vaccinazioni" così da consentire di uscire dalla pandemia.sottolinea che i dati relativi alle vendite di gennaio diffusi oggi dall'Istatper tutto il commercio al dettaglio. Il dato complessivo registra un calo tendenziale del -6,8% mentre, per le vendite non alimentari, la flessione raggiunge il -15,5%". La situazione in cui versa lasta assumendo i contorni di una crisi sempre più grave - affermadirettore Relazioni con la Filiera e Ufficio Studi di Federdistribuzione -. "Una crisi - sottolinea - di cui non si intravede una prospettiva positiva, anche considerando che ilconferma la chiusura di Centri, Gallerie e Parchi Commercialisu molte categoriePrendono il volo glicon iche fanno segnare un balzo delnelle vendite in valore a gennaio 2021 rispetto allo stesso mese dell''anno precedente. E' quanto emerge da una analisidivulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul calo del commercio al dettaglio a gennaio 2021 conche cresce su base annua in valore del 4,5% in controtendenza rispetto all'andamento negativo generale aIl risultato positivo delle vendite alimentari riguarda la grande distribuzione (6%) e addirittura anche le piccole botteghe (+3,2%) è sostenuto in realtà - sottolinea la Coldiretti - dalin bar, ristoranti e mense per la paura del contagio, loche hanno favorito l'acquisto di alimenti da consumare tra le mura domestiche. La pandemia ha accelerato quel processo di "deglobalizzazione" in atto da qualche tempo, alimentando interesse e voglia di "mangiare vicino". Dainteso come il negozio di vicinato, come mercato rionale ma anche quello contadino o direttamente in fattoria. L'emergenza Covid-19 ha determinato un sensibile aumento del numero delle imprese agricole che praticano la vendita diretta e, di conseguenza, ilche, nel 2020, ha superato i