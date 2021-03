Covid, casi in aumento. Veneto e Friuli in zona arancione

(Teleborsa) -, con i casi che si confermano in crescita (in totale hanno superato la soglia dei 3 milioni) e più persone che vengono ricoverate, sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari. L'Rt medio nazionale ha di nuovo superato l'1 (1,06). "C'è uno scenario di progressione rapida della diffusione del virus in tutta Italia. Ci avviciniamo alla soglia di allarme di 250 casi per 100mila abitanti, che rende", ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità,, alla conferenza stampa sull'analisi del monitoraggio settimanale della cabina di regia.SonoCovid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 378.463 tamponi totali (ieri 339.635). Il rapporto positivi/tamponi totali scende leggermente così(ieri 6,7%). La Regione con più nuovi casi si conferma la Lombardia (5.210). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno raggiunto i 3.023.129.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 99.271 morti da inizio pandemia. Sono 2.525 i pazienti inper il Covid-19 in Italia, 50 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 222 (ieri erano 232). Neici sono invece 20.374 persone, in aumento di 217 unità rispetto a ieri.Con lache viaggia al 54% e quellaoltre il 4% c'è preoccupazione da parte dei tecnici sull'andamento dell'epidemia. Le terapie intensive sono sotto pressione in undici Regioni e Province autonome italiane, dove la percentuale dei pazienti ricoverati in rianimazione supera o è sulla soglia critica del 30%. Le regioni con i dati peggiori sono, secondo i dati dell'Agenzia per i servizi sanitari (AGENAS), l'Umbria, il Molise al 54% e la Provincia autonoma di Trento.Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le nuove ordinanze in vigore da lunedì.. La Lombardia evita la zona rossa, passando all'arancione scuro. La Campania passa in zona rossa, come aveva richiesto. L'Emilia-Romagna resta in arancione, l'Umbria in arancione scuro e la Liguria gialla, unica nel Nord Italia di questo colore.