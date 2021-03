UE, collocato bond SURE da 9 miliardi. Domanda pari a 86 miliardi

(Teleborsa) - La Commissione europea ha emesso, nell'ambito dello strumento di sostegno alla cassa integrazione dei Paesi UE (), un'di euro con scadenza nel giugno 2036. È stata ladi obbligazioni nell'ambito del programma e la seconda nel 2021."È un altro segno di fiducia sul fatto che la raccolta di fondi per NextGenerationEU sarà un successo", ha commentato, commissario UE responsabile per il budget, aggiungendo che l'obbligazione ha suscitato un forte interesse degli investitori, grazie al quale la Commissione ancora una volta ha ottenuto condizioni di prezzo favorevoli.Laper l'obbligazione a 15 anni è stata(86 miliardi di euro). Ilè pari alloFinora, dopo le prime quattro emissioni, 15 Stati membri dell'UE hanno ricevuto quasi 53,5 miliardi di euro di prestiti nell'ambito di SURE. A seguito dell'operazione odierna, 16 Stati membri avranno ricevuto un totale di 62,5 miliardi di euro. Per, la Commissioneattraverso l'emissione di tali obbligazioni.