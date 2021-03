Safilo, si allarga la perdita nel 2020. Nessun dividendo

Safilo

(Teleborsa) -, azienda attiva nel mercato dell'occhialeria e quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 cona cambi costanti e del 16.9% correnti rispetto ai 939 milioni incassati nel 2019. L'EBITDA adjusted è stato di 1 milione (65,4 milioni nel 2019, -98,4%), il(-6 milioni nel 2019).L'di del gruppo ha raggiunto quota 222,1 milioni di euro, di cui 111,8 per le acquisizioni, contro i 74,8 milioni del 2019. Il CdA "non ha ritenuto opportuno proporre la distribuzione di un".Tra le note positive dello scorso esercizio c'è la crescita dell'e-commerce. "Nel 2020, il nostroè cresciuto esponenzialmente, contribuendo per circa 100 milioni di euro alle vendite totali del gruppo, arrivando a rappresentarne il 13% dal circa 4% nel 2019", ha detto, amministratore delegato di Safilo."In questi, l’andamento delle vendite ha continuato a essere influenzato dalla performance positiva del business negli Stati Uniti, dalla continua forza del canale online, e da una più marcata ripresa dei mercati emergenti, mentre alcuni paesi europei e il canale travel retail in Asia rimangonoa", ha aggiunto Trocchia.