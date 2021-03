MEF, entrate tributarie e contributive registrano -46 miliardi nel 2020

(Teleborsa) - Lenell'anno 2020 evidenziano nel complesso unarispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato tiene conto della variazione negativa del 6,6% (-32.492 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 6% (-14.159 milioni di euro).Lo rendo noto il, che sottolinea come l'importo delle entrate tributarie comprenda anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 marzo scorso.Il MEF evidenzia che il confronto tra i dati del 2020 e quelli dell’anno 2019 "presentaper fronteggiare l’emergenza sanitaria nelle quali rientrano sospensioni o riduzioni dei versamenti per diverse tipologie d’imposta".Contestualmente il Ministero ha diffuso anche il report sulle entrate tributarie e contributive nel mese di. I dati evidenziano nel complesso unarispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato tiene conto della variazione negativa del 5,3% (-2.017 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 6,7% (-1.750 milioni di euro).Anche il questo caso il MEF sottolinea la disomogeneità tra i due periodi, soprattutto per le sospensioni o riduzioni dei versamenti per diverse tipologie d’imposta e gli effetti delche ha disposto la rateizzazione dei versamenti con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.