Intesa Sanpaolo, domani la quarta puntata della mini-serie dedicata ai territori di Tiepolo

(Teleborsa) - Da domani, mercoledì 17 marzo, sarà on line sul sito della quarta puntata di, la mini-serie dedicata ae ai principali territori italiani in cui l’artista ha operato e ha lasciato testimonianze indelebili del suo talento.Il quarto approfondimento della serie è dedicato alla testimonianza di Tiepolo nella città di, Conservatore dei Civici Musei, e, docente presso l’Università di Udine, trattano le opere di Tiepolo presenti nel Castello, nell’Oratorio della Purità e nella Cappella della Santissima Trinità presso la Cattedrale. Intervengono inoltre Pietro Fontanini, Sindaco di Udine, e Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura del Comune di Udine.L’iniziativa, realizzata dain occasione della mostra “TIEPOLO. Venezia, Milano, l’Europa” in corso fino alalle, è un viaggio virtuale che celebra l’artista e le straordinarie bellezze del territorio italiano con approfondimenti condotti da importanti storici dell’arte ed esperti relatori.