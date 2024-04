Lucisano Media Group, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 2,1 euro precedenti) ilsu, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 56%.Gli analisti scrivono che il 2023 è stato ricco in termini di produzione, con alcuni film e serie TV distribuiti con successo. La divisione Multiplex ha beneficiato dell'aumento degli ingressi ed è cresciuta anche in termini di redditività, con un EBIT positivo. Prevedono unarispetto a quanto previsto in precedenza, anche se ci sono ancora alcuni importanti film cinematografici in uscita.