Crac Popolare Vicenza, ex presidente Zonin condannato a 6 anni e 6 mesi

(Teleborsa) - L'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza,dal Tribunale di Vicenza nel processo di primo grado (durato due anni e con 116 udienze) per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto, poi dichiarato fallito. L'accusa aveva chiesto 10 anni di reclusione.L'ex vicedirettore generaleha ricevuto invece una condanna a 6 anni e 3 mesi, mentre gli ex vice DGa 6 anni. Sono stati assolti l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l'ex dirigente Massimiliano Pellegrini, perché il fatto non costituisce reato. I reati contestati agli imputati erano di falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio.I pubblici ministeri Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi avevano chiesto una condanna di 8 anni e 6 mesi per Giustini, 8 anni e due mesi per Marin, Piazzetta e Zigliotto, e per Pellegrini 8 anni.La sentenza di condanna prevede anche la. Banca Popolare di Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa, è stata riconosciuta responsabile di illeciti amministrativi e condannata, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare 364 milioni di euro e alla confisca di 74 milioni di euro.