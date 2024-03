Criptovalute, Bankman-Fried condannato a 25 anni per frode

(Teleborsa) - Ha otto miliardi di dollari ai suoi suoi clienti. Per questo l'è statodal giudice Lewis Kaplan. Una sentenza segna ufficialmente la caduta di quello che era considerato il re del cripto, colui che con la sua piattaforma di scambio di valute digitali e con il suo modo di fare aveva incantato Washington e attirato vip come la star del football Tom Brady e la sua ex moglie, la modella Gisele Bundchen.Ftx è crollata improvvisamente nel 2022 causando laBankman-Fried, laureato al Mit e l'allora amministratore delegato, era stato subito accusato e nel dicembre dello stesso anno aveva accettato di lasciare la sua casa alle Bahamas per rientrare negli Stati Uniti e affrontare le accuse a suo carico. Nel corso del processo molti dei suoi collaboratori più stretti, inclusa la sua ex fidanzata Caroline Ellison, lo avevano attaccato andando a rafforzare la line dell'accusa, che lo ha descritto come un "avido miliardario che mentiva ai clienti e agli investitori mentre volava a bordo di aerei privati e credeva, come raccontato da uno dei testimoni, che un giorno sarebbe potuto diventare il presidente degli Stati Uniti"."Ho preso una serie di decisioni sbagliate. Ero responsabile per Ftx, la responsabilità del suo collasso è mia" ha dettomostrandosi contrito e sotto tono rispetto a quando era salito sul palco degli imputati durante il processo per difendersi. Le sue parole però non gli sono valse i sei anni di reclusione che i suoi legali chiedevano. Per il giudice Kaplan infatti il 32enne sapeva che le sue azioni erano sbagliate, che erano un crimine ma questo non lo ha fermato ."Non ha mostrato alcun rimorso. C'è il rischio che possa trovarsi in una posizione per commettere qualcosa di molto cattivo in futuro", ha sottolineato il giudice. Oltre alla pena detentiva, il giudice Kaplan ha ordinato anche, dichiarando al contempo che non ci sarà alcuna restituzione ai clienti perché sarebbe "impraticabile" in un caso con così tante vittime.