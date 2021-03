Rivoluzione Smart Home: Centro Studi TIM attende un boom nei prossimi anni

(Teleborsa) - Il mercato dellavanta grandi, in Italia più che nel resto del mondo, in considerazione della scarsa penetrazione che ha caratterizzato sino ad oggi questo settore nel nostro Paese. Una crescita che verrà favorita, da un lato, dalleposte dalla pandemia di Covid-19, dall'altro, dagli. La Smart Home determina una, dopo i sistemi idrici ed elettrici, e crea un mercato in grado di condizionare ancheE' quanto emerge dalelaborato dal, presentato da, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer TIM,, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment TIM, e, Responsabile Tribe Devices TIM."La disponibilità di una casa intelligente, connessa con la banda ultralarga e dotata dei moderni dispositivi di domotica, non solo rende più comoda e sicura la vita di chi vi abita, ma contribuisce a migliorare l’ambiente supportando anche la transizione ecologica del Paese", ha affermato, sottolineando chein questo mercato, che ha grandi potenzialità di crescita e si prepara a raddoppiare il giro d'affari in pochi anni.Citando Walt Disney, Nardello ha spiegato che questo rapporto del Centro Studi TIM aspira ad elaborare la complessità di informazioni che arrivano da più parti, per condividere con tutti gli stakeholders (istituzioni, media ecc.) quali saranno le tendenze di business negli anni a venire.Per, la Smart Home attua una, dopo quella che ha coinvolto l'acqua (sistemi idraulici) e l'elettricità. Questa rivoluzione della "connessione" - ha sottolineato - punta a far dialogare gli oggetti che in precedenza svolgevano singolarmente il loro ruolo ed è in grado di cambiare la vita quotidiana, ottimizzandola e portandola a livelli che ancora non riusciamo a immaginare. "La cosa straordinaria di questa cavalcata è che è chiaro il punto di partenza ma scopriremo solo giorno dopo giorno le novità", ha affermato.Il mercato della Smart Home in Italia è ha unin tre anni sino al 2023: dai 566 milioni di euro del 2020, anno difficile a causa della pandemia di Covid, a circa, in conseguenza di una nuova attenzione alla casa da parte degli italiani anche per effetto dei comportamenti post-Covid.Un mercato di dimensioni enormi:valeva circa 68 miliardi nel 2020 e può raggiungere, grazie a un incremento medio annuo di circa il 17%.USA e Cina sono i principali mercati mondiali, con una crescita rispettivamente del 20 e del 40% nel 2019, ultimo anno di normalità pre-Covid, mentre in Europa primeggiano Germania e Inghilterra con circa 3,2 miliardi di giro d'affari. Italia e Spagna sono il fanalino di coda per valore del mercato ma vantano le migliori prospettive di crescita.Il 2020 è stato un anno difficile anche in UE, con minori vendite ma un allargamento della base clienti. Per il 2021 la crescita dovrebbe quindi ripartire e risultare ancora maggiore.Le aspettative di crescita future saranno trainate da, ovvero la necessità di riconvertire le proprie abitazioni in uffici, aule per la didattica e perfino in palestre. A ciò si aggiunge il fatto che la componente didella domotica potrà continuare a godere di incentivi statali che sono stati ulteriormente rafforzati nel corso del 2020 (ecobonus, superbonus).Questo ripensamento delle mura domestiche è stato rilevato anche da una indagine Doxa che evidenzia unun 16% incline ad apportare migliorie tecnologiche ed un l’11% ad aumentarne l’efficienza energetica.Per il 90% degli italiani la casa è in cima alla lista delle priorità, ma quasi ladella propria casa e vorrebbe apportare modifiche dal punto di vista tecnologico e/o energetico. La casa ideale ha un collegamento internet veloce e stabile, è connessa con il wi-fi e controllabile dall’esterno attraverso lo smartphone, con sistemi di sicurezza avanzati, e rilevatori di perdite e guasti. Secondo una ricerca effettuata per Energy@Home, la Smart Home raccoglie l’interesse dell’85% della popolazione.La Smart Home può offrire anche un grande contributo al consumo energetico delle famiglie italiane e quindi ridurre le emissioni di CO2. Secondo l'analisti del Centro Studi TIM, i sistemi di energy monitoring possono generare un risparmio di 3-3,5 miliardi di euro annui se usati in maniera massiva eelettrici nazionali domestici, portando benefici in termini di riduzione complessiva delladi circaUno degli aspetti fondamentali per lo sviluppo del mercato italiano è quello legato alla, che implica la necessaria compatibilità tra diverse soluzioni proprietarie.Sempre più attori stanno lavorando per offrire soluzioni efficaci per soddisfare questo bisogno, fra cui- European Union Agency for Cibersecurity che ha fornito delle linee guida, gli, che stanno lavorando per offrire connessioni sempre più sicure, le, che offrono sempre più soluzioni contro i cyber risks.E si lavora anche nella direzione di nuovi standard per la Smart Home, di un un sistema operativo comune che punti alladei sistemi dei diversi attori e possa semplificare l'esperienza di utilizzo. Un accordo in tal senso è stato siglato nel 2019 da Amazon, Apple e Google () proprio per garantire interoperabilità e standard comuni.Smart Home e banda larga avranno effetti positivi anche sul. Si stima che in media, per l’acquisto di una casa con fibra ottica, si paga un, che diventa il 15% in più in caso di affitto. Per contro le case senza connessione o con velocità di download ridotte possono valere il 20-24% in meno. La Smart Home è data per scontata per le case nuove e/o di lusso, mentre per le altre case ogni soluzione smart installata porta unsono attesi anche sulanche se oggi in Italia l'offerta di soluzioni assicurative per la Smart Home è prevalentemente uno strumento di marketing, associato ad offerte assicurative sugli immobili come elemento di differenziazione. In USA, invece, la presenza di sensori di umidità e monitoraggio d’acqua provoca il 90% di danni in meno.