Eurozona, aspettative di inflazione al livello più basso da settembre 2021

(Teleborsa) - Leal consumo nell'Eurozona per i prossimi 12 mesi e per i prossimi tre anni sono, mentre le aspettative di crescita economica nei prossimi 12 mesi sono diventate meno negative e quelle sul tasso di disoccupazione atteso nell'arco di 12 mesi sono aumentate. È quanto emerge dal Consumer Expectations Survey dellariferito al mese di aprile 2024.Il tasso medio dinei 12 mesi precedenti è rimasto invariato al 5,0%. Leper i prossimi 12 mesi sono scese al 2,9%, dal 3,0% di marzo. Si trovano ora al livello più basso da settembre 2021. Allo stesso tempo, le aspettative mediane sull'inflazione a tre anni sono scese al 2,4%, dal 2,5% di marzo. Le aspettative di inflazione sugli orizzonti di uno e tre anni sono rimaste al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato. L'incertezza sulle aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi è rimasta invariata. Gli andamenti delle percezioni e delle aspettative di inflazione sono rimasti relativamente allineati tra i vari gruppi di reddito, anche se leggermente inferiori per il quintile di reddito più elevato. Gli intervistati più giovani (di età compresa tra 18 e 34 anni) hanno continuato a segnalare aspettative di inflazione inferiori rispetto agli intervistati più anziani (quelli di età compresa tra 35 e 54 anni e quelli di età compresa tra 55 e 70 anni), sebbene vi sia stata una convergenza delle percezioni dell'inflazione tra i gruppi di età.Le aspettative dei consumatori riguardo allanominale sono rimaste stabili all'1,3%. La percezione dellanominale nei 12 mesi precedenti è leggermente scesa al 6,3%, dal 6,4% di marzo. Questo calo è stato osservato esclusivamente nei gruppi di intervistati più anziani (quelli di età compresa tra 35 e 54 anni e quelli di età compresa tra 55 e 70 anni). Le aspettative di crescita della spesa nominale nei prossimi 12 mesi sono rimaste stabili al 3,6%.Le aspettative diper i prossimi 12 mesi sono state meno negative, al -0,8% rispetto al -1,1% di marzo. Al contrario, le aspettative per il tasso di disoccupazione sui prossimi 12 mesi sono aumentate al 10,9%, rispetto al 10,7% di marzo. I consumatori continuano ad aspettarsi che ilfuturo sarà solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (10,6%), il che implica un mercato del lavoro sostanzialmente stabile. I dati trimestrali hanno mostrato che gli intervistati disoccupati hanno segnalato una diminuzione della probabilità attesa di trovare un lavoro nei prossimi tre mesi, che è scesa al 27,5% ad aprile, dal 30,5% di gennaio. Gli intervistati occupati hanno inoltre riferito che la probabilità attesa di perdere il lavoro nei prossimi tre mesi è aumentata al 10,6% ad aprile, dall'8% di gennaio.I consumatori si aspettano che ildella loroaumenterà del 2,6% nei prossimi 12 mesi, ovvero 0,2 punti percentuali in più rispetto a marzo. Le famiglie del quintile di reddito più basso hanno continuato ad aspettarsi una crescita dei prezzi delle case più elevata rispetto a quelle del quintile di reddito più alto (rispettivamente 3,2% e 2,3%). Le aspettative sui tassi di interesse ipotecari per i prossimi 12 mesi sono rimaste invariate al 5,0%. Come nei mesi precedenti, le famiglie con il reddito più basso si aspettavano ipiù alti anche per i prossimi 12 mesi. La percentuale netta di famiglie che hanno segnalato un inasprimento (rispetto a quelle che hanno segnalato un allentamento) nell'accesso al credito nei 12 mesi precedenti ha registrato un ulteriore leggero calo, così come la percentuale netta di coloro che si aspettano un inasprimento nei prossimi 12 mesi. La percentuale dei consumatori che hanno richiesto un credito negli ultimi tre mesi, misurata su base trimestrale, è rimasta invariata al 16,8% rispetto a gennaio. (Risultati sull'accesso all'abitazione e al credito)