Media, Agenzia Italia apre le porte al mondo consumer con l'app "AGI Prima"

(Teleborsa) - Le porte della redazione dell'si aprono al mondo consumer con il lancio dell'realizzata in collaborazione con la controllata, azienda italiana leader in tecnologie e progetti digitali per i media. Da oggi – annuncia AGI in una nota –anche il singolo lettore potrà, previo abbonamento mensile o annuale al servizio, accedere in tempo reale alle news dell'agenzia di stampa finora rivolte solo ai media, alle istituzioni e alle aziende."La pandemia – spiega AGI – ha dimostrato in maniera inequivocabile il bisogno di informazione affidabile, autorevole, certificata. AGI Prima è la risposta al propagarsi dell'infodemia, la circolazione spasmodica e non vagliata di notizie che ha esposto i cittadini a un profluvio di dati, pareri, opinioni, previsioni, a volte contraddittori o mal interpretati".Nel dettaglioIl Notiziario – si legge nella nota – è il flusso costante dei più importanti lanci giornalistici da tutto il mondo in tempo reale. AGI Select offre una selezione di news raccolte dall'agenzia. My AGI, infine, è una sezione di fatti scelti dai lettori in base ai propri interessi. Una serie di filtri su argomenti selezionati sulla base degli indici di copertura permette, infatti, all'utente di scegliere i topic creando delle raccolte personali di notizie da seguire.Tra i servizi offerte figurano, inoltre,per poter ascoltare i lanci e le notizie ovunque e in mobilità;che consentono di conoscere i fatti mentre accadono, su smartphone e smartwatch;per un aggiornamento sull'attualità ancora più tempestivo;che guida il lettore ad una perfetta comprensione dei codici e del linguaggio professionale di redazione."Il nostro obiettivo – ha affermato affermato– è quello di innovare e surfare sulle onde dei grandi trend del mondo post-coronavirus. Le indicazioni sono molto chiare: boom della digitalizzazione su tutti i settori, smaterializzazione di buona parte dei luoghi fisici che finora abbiamo utilizzato nella vita quotidiana (basta pensare alla crescita esponenziale del commercio elettronico nel settore degli alimentari, per non parlare del consumo di entertainment) e la domanda crescente di informazione affidabile e autorevole. Il giornalismo non è affatto in crisi, sono i vecchi modelli di business a essere messi in discussione. AGI Prima è una risposta, tra le tante possibili. Per un'agenzia di stampa con la tradizione di AGI è anche una via obbligata. Battiamo la notizia, fin dalla nostra nascita, 70 anni fa. Siamo in rete, da sempre. Ieri era il telegrafo, poi le telescriventi e il telefono, il network dei computer, e oggi lo smartphone. Siamo certi di poter dare un contributo importante alle aziende, alle Istituzioni, ai nostri singoli lettori. La nostra passione è il giornalismo, la nostra soluzione per chi vuole informarsi in tempo reale e in movimento è AGI Prima"."AGI Prima è un'app di notizie ed approfondimenti che combina il massimo della tecnologia con il talento dei giornalisti che lavorano nella redazione di AGI – ha spiegato– . In un contesto che rappresenta una nuova sfida come quello attuale abbiamo deciso di investire energie e risorse per offrire un prodotto di altissima qualità accessibile a tutti. Una app innovativa, semplice e immediata destinata, per la prima volta nella storia dell'agenzia, ai lettori alla ricerca di autorevolezza, imparzialità e tempestività, con l'obiettivo di costituire un nuovo punto di riferimento nell'informazione a pagamento. È il primo passo di un'ampia strategia verso un modello che coniuga il classico mestiere dell'azienda editoriale con quello di un'impresa ad alta tecnologia, per offrire nuovi servizi e soluzioni all'avanguardia alle imprese, alle istituzioni e al pubblico generalista alla ricerca di qualità".