ASPI, Tomasi: "Attesa in queste ore offerta consorzio Cdp"

(Teleborsa) - "Ci si attende in queste ore un'offerta del consorzio guidato da Cdp per Aspi. Noi abbiamo lavorato per dare evidenza del Piano industriale che ha una previsione di spesa da qui al 2024". Lo ha detto l', in"Autostrade per l'Italia è il terzo investitore a livello paese e siamo quello, a controllo privato, a più alto volume" ha affermato Tomasi confermando per quest'anno 650 milioni per le manutenzioni. Complessivamente il. "La digitalizzazione – ha aggiunto l'ad – è un elemento strategico del sistema mobilità del paese. Il Gruppo investirà 200 milioni per la trasformazione digitale, di cui 100 per i processi aziendali".Autostrade per l'Italia – ha fatto sapere Tomasi ribandendo l'intenzione della società a replicare alla multa Antitrust da 5 milioni – è pronta da giugno, con la firma del Pef, a stanziare, attraverso una tariffa dinamica calcolata con sistemi digitali. "Siamo gli unici concessionari che hanno applicato la scontistica – ha detto Tomasi riaffermando i–. Siamo pronto già da giugno ad applicare questo cashback".Laè stata definita dall'ad "una condizione di non ritorno" dal momento che ci sono tratti ormai vecchi di oltre 50 anni e gallerie con anche 100 anni di età. "È un'opportunità per il sistema paese – ha aggiunto –. Attiveremo un dialogo con istituzioni e cittadini sugli impatti al traffico". In riferimento ai disagi sulle tratte autostradali liguri dello scorso anno per i lavori di manutenzione della rete Tomasi ha assicurato: "non ci ritroveremo nella situazione di maggio-giugno scorsi".