CDP, collocate obbligazioni a tasso misto dicembre 2032 per 236,8 milioni di euro

Equita SIM

(Teleborsa) -, in qualità di responsabile del collocamento, ha reso noto che l'offerta delle, iniziata in data 13 novembre 2025 e terminata in data 3 dicembre 2025, si è chiusa con 6.628 richieste per 236.839 obbligazioni da parte di 6.457 richiedenti e sono state assegnate complessivamente 236.839 obbligazioni a 6.457 soggetti assegnatari per un. Il valore nominale complessivo era pari a 250 milioni di euro.CDP ha inoltre comunicato che l'importo previsto delleammonta a circa 3.907.843,50 euro.