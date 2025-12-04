Milano 15:10
Finanza
CDP, collocate obbligazioni a tasso misto dicembre 2032 per 236,8 milioni di euro
(Teleborsa) - Equita SIM, in qualità di responsabile del collocamento, ha reso noto che l'offerta delle obbligazioni CDP a tasso misto dicembre 2025-2032, iniziata in data 13 novembre 2025 e terminata in data 3 dicembre 2025, si è chiusa con 6.628 richieste per 236.839 obbligazioni da parte di 6.457 richiedenti e sono state assegnate complessivamente 236.839 obbligazioni a 6.457 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a 236.839.000 euro. Il valore nominale complessivo era pari a 250 milioni di euro.

CDP ha inoltre comunicato che l'importo previsto delle spese relative alle commissioni ammonta a circa 3.907.843,50 euro.
