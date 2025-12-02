Demanio e CDP insieme per misurare l’impatto della rigenerazione urbana

(Teleborsa) - Valutare in termini rigorosi e condivisi l’impatto prodotto dalleche sempre più risultano attività fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese. È con questo obiettivo che prende avvio unasancita dalla firma di uno specifico Protocollo d’Intesa che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato.L’accordo travolte all’analisi degli impatti prodotti dagli interventi di recupero degli spazi urbani tramite standard di misurazione dei fattori ESG. Questi ultimi affiancano e integrano la valutazione finanziaria valorizzando ad esempio, tra le finalità sociali perseguite, quellee alla facilità nell’accesso ai servizi per i cittadini.si impegnano anche a strutturare unache consenta di monitorare l’efficacia dei metodi utilizzati e poter aggiornare i modelli di indagine seguendo i principi della trasparenza e della sostenibilità.L’intesa, che conferma la solida relazione tra le due Istituzioni, è stata sottoscritta dalCinthia Spizzichino e dal Capo Economista e Direttore Strategie Settoriali e Impatto di CDP Andrea Montanino.