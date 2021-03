Cina, progressi nelle vaccinazioni potrebbero far aumentare il PIL del 9,3%

(Teleborsa) - L'ambizioso piano vaccinale cinese, che prevede di, potrebbe far aumentare più del previsto l'economia del Paese nel 2021. A sostenerlo è Oxford Economics, secondo il quale la fiducia delle imprese e la spesa dei consumatori migliorerebbero al punto da farCiò sarebbe in un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al tasso di crescita del prodotto interno lordo stimato dallodi Oxford Economics, secondo un rapporto pubblicato oggi. Raggiungere il 40% di popolazione vaccinata non è però semplice: significa, il doppio del ritmo attuale.Secondo le stime dell'istituto di analisi economica, se Pechino fosse in grado di mantenere quel ritmo di vaccinazione anche nel trimestre fino a settembre, il Paese potrebbe essere in grado di raggiungere, con il 60% al 70% della popolazione vaccinata.Nello scenario più pessimistico, con solo il 40% della popolazione vaccinato entro fine dell'anno, il PIL aumenterebbe dell'8,7%. "Mentre le, è importante un ritorno "completo" alla normalità a livello nazionale, il che consentirà alla Cina di aprire i suoi confini in sicurezza", viene evidenziato nel rapporto.