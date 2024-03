Fed, Waller: opportuno ridurre numero di tagli dei tassi o spostarli nel futuro

(Teleborsa) - "Abbiamo fatto molti progressi verso il nostro obiettivo di inflazione nel 2023 e il mercato del lavoro si è sostanzialmente spostato verso un migliore equilibrio, il tutto mantenendo il tasso di disoccupazione al di sotto del 4% per quasi due anni. Ma i dati che abbiamo ricevuto finora quest'anno mi hanno reso". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve degli Stati Uniti, ad un evento a New York."Già a febbraio avevo notato che i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre, nonché i dati di gennaio sulla crescita dell'occupazione e sull'inflazione, erano risultati più caldi del previsto. Ho quindi concluso che avevamo bisogno di tempo per verificare che i progressi sull'inflazione osservati nella seconda metà del 2023 continuassero, il che significa chedi interesse per normalizzare l'orientamento della politica monetaria", ha spiegato, aggiungendo che "".I nuovi dati hanno rafforzato "la mia opinione secondo cui non vi è alcuna fretta di tagliare il tasso ufficiale. In effetti, mi dice che èdi quanto si pensasse in precedenza per contribuire a mantenere l'inflazione su una traiettoria sostenibile verso il 2%"."Continuo a credere che ulteriori progressi renderanno- ha detto Waller - Ma finché questo progresso non si concretizzerà, non sono pronto a fare questo passo. Fortunatamente, la forza dell'economia statunitense e la resilienza del mercato del lavoro fanno sì che il rischio di aspettare ancora un po' per allentare la politica monetaria sia piccolo e significativamente inferiore rispetto a quello di agire troppo presto e di sprecare i nostri progressi sull'inflazione".Secondo il funzionario della Fed, "è opportunoin risposta ai dati recenti. Ciò riflette la realtà della gestione di una prospettiva in tempo reale man mano che i dati arrivano. I dati successivi potrebbero alterare nuovamente questa prospettiva, ma vedremo. Sulla base di ciò che sappiamo ora, non vi è alcuna urgenza nel compiere questo passo".Di conseguenza, "in assenza di un deterioramento inaspettato e materiale dell'economia,migliori prima di avere abbastanza fiducia che l'inizio del taglio dei tassi manterrà l'economia su un percorso al 2% di inflazione - ha aggiunto - Fortunatamente, possiamo aspettare di vedere come arriveranno i dati prima di decidere il momento opportuno per iniziare ad abbassare il tasso ufficiale".