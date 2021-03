Rete unica, Colao: in corso una valutazione, non ci si può più permettere una lunga attesa

(Teleborsa) - Il ministro per l'Innovazione e la Transazione digitaleha dichiarato che sullaè in corso unama che che non ci si può più permettere "una lunga attesa". "Poiché si tratta di unper assicurare la modernizzazione del Paese la coesione sociale e l'inclusione – ha detto il ministro durante il question time alla Camera – è necessario giungere, nel più breve tempo possibile a unadelin grado di garantire allo stesso tempo una rapida copertura delle zone interessate e il rispetto degli enunciati principi di concorrenza"."Non possiamo permetterci di rimanere quindi in una situazione di lunga attesa che rischia di condizionare i piani, e quindi i tempi, di copertura delle reti a banda ultra larga finanziati anche con le risorse del", ha spiegato, aggiungendo che "coerentemente con l'impegno assunto verso quest'Aula lo scorso 20 luglio, si sta quindi procedendo ad una valutazione della situazione in essere che permetta di avviare i, per recuperare ie traguardare gli obiettivi europei".Quanto alladel Paese, il ministro Colao ha dichiarato che il governo vuole essere"grazie anche alle risorse del", raggiungendo gli obiettivi non nel 2030 ma "entro i prossimi 5 anni". Per raggiungerli, ha dichiarato, "stiamo innanzitutto verificando la dimensione degli investimenti effettivamente necessari per soddisfare l'obiettivo della gigabit society all'interno del, incrementando sensibilmente glioriginariamente previsti". "Allo stesso tempo – ha proseguito Colao – stiamo esaminando il programma di implementazione per garantire che gli interventi siano realizzati nei tempi e nei modi previsti, cercando di recuperare il ritardo accumulato"."A riguardo, siamo convinti che due siano i principi da applicare: quello della piena, in grado di garantire la massima copertura possibile indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, fissa o mobile; e quello del mantenimento del rispetto dellee dei principi che tutelano la", ha ribadito il ministro.