Elettra Investimenti, proseguono operazioni per il delisting

Elettra Investimenti

(Teleborsa) - Vanno avanti le operazioni di vendita da parte del socio di maggioranza che porteranno alda Piazza Affari di, holding quotata all'AIM Italia che realizza iniziative nel settore energetico.Facendo seguito all' accordo vincolante con cuiSpA, azionista di controllo, si impegnava a vendere a, società attiva nel settore del teleriscaldamentourbano, le parti hanno convenuto oggi di ritenereprevista dall'accordo in base alla quale B Fin stessa doveva procurare a NewCo l'acquisto di azioni e/o warrant di Elettra in un numero tale che consenta a Newco di essere titolare, anche tenendo conto della possibile conversione da parte di Newco dei warrant ancora in circolazione nel corso del relativo periodo di esercizio, di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale (e quindi dei diritti di voto) di Elettra.Le due società, in un comunicato congiunto, hanno comunicato inoltre che si sono avverate le condizioni relative al consenso al change of control. Le parti hanno quindi concordato di procedere al